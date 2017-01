SANTÉ. Un miracle. Voilà ce que les médecins ont dit du patient Martin Poissant, qui a étonnamment survécu à la dévastatrice bactérie mangeuse de chair qui l’a frappé le 30 décembre 2015. Un an plus tard, l’homme se dit que sans les efforts combinés des médecins et spécialistes, il y aurait peut-être laissé sa vie.